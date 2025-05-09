ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 10:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو الساعة 10:20 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 29 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 27 جنيهًا ليبلغ 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4940 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 25 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4715 جنيهًا للبيع و 4690 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 21 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4041 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 16 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3143 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 14 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2694 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 888 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 200 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 10:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.