ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 10:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4735 جنيهًا للبيع و 4715 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 10:55 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.