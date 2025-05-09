تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 11:15 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2709 جنيهًا للبيع و 2697 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 11:15 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.