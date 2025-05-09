تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 01:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو الساعة 1:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5406 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4955 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4730 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4059 جنيهًا للبيع و 4041 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3153 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37840 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 1:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.