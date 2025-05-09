ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 02:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو الساعة 2:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4730 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4054 جنيهًا للبيع و 4037 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3153 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 2:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.