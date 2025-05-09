تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 2:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 168492 جنيهًا للبيع و 167781 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3329.23 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3323.89 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.