تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5383 للشراء في تحديث 04:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 4:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5406 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5411 جنيهًا للبيع و 5389 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4955 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4730 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3153 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37840 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37880 جنيهًا للبيع و 37720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 4:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4710 جنيه للشراء، وللبيع 4730 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23550 جنيه للشراء، وللبيع 23650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47100 جنيه للشراء، وللبيع 47300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117750 جنيه للشراء، وللبيع 118250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235500 جنيه للشراء، وللبيع 236500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 473000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 706500 جنيه للشراء، وللبيع 709500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 942000 جنيه للشراء، وللبيع 946000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1177500 جنيه للشراء، وللبيع 1182500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.