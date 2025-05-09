ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 4:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5406 جنيهًا للبيع و5383 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3153 جنيهًا للبيع و 3140 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2703 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37840 جنيهًا للبيع و37680 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3333.68 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 4:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.