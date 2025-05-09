ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 4:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5411 جنيهًا للبيع و 5389 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37880 جنيهًا للبيع و 37720 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3336.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3333.68 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 4:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.