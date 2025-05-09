منصة BYDFi مع المحركات المزدوجة CEX+DEX تقود الاتجاه الجديد في صناعة البورصات

في أبريل 2025، شهدت صناعة العملات الرقمية العالمية حدثين كبيرين — أسبوع بلوكتشين باريس 2025 (PBW 2025) و Token2049 دبي. هاتان الفعاليتان لم تقتصرا فقط على جذب أكثر من 25,000 مشارك من جميع أنحاء العالم والكثير من قادة الصناعة، بل أصبحتا أيضًا مؤشراً بارزاً للابتكار التكنولوجي في مجال البلوكشين، وتطوير النظام البيئي واستراتيجيات السوق. بصفتها واحدة من المنصات الرائدة في مجال العملات الرقمية، قدمت BYDFi نفسها بقوة في هذين الحدثين العالميين، مع عرض استراتيجيتها المستقبلية وطموحاتها الكبرى في عصر Web3. ولا سيما في Token2049، حيث عرضت BYDFi بشكل واضح استراتيجيتها المبتكرة “اليد اليسرى CEX للتداول الفعّال، واليد اليمنى DEX للربط بالبيئة اللامركزية.”

هذه الفعاليات لم تقتصر على دفع الابتكار والنمو في صناعة البلوكشين فحسب، بل سلطت الضوء أيضًا على الاتجاه الاستراتيجي الذي تواجهه منصات CEX في ظل التحولات التي تشهدها صناعة العملات الرقمية نحو اللامركزية. وبالطبع، لم تكن BYDFi الوحيدة التي استجابت لهذا التوجه. فقد أظهرت العديد من منصات التداول الكبرى تحولات مماثلة، على سبيل المثال:

Binance تدعم تداولات DEX من خلال BNB Chain .

تدعم تداولات من خلال . Bybit تقدم خدمات التداول على السلسلة عبر محفظة Web3 و . Bybit DEX

تقدم خدمات التداول على السلسلة عبر محفظة و . KuCoin تجمع بين منصات CEX و DEX عبر قسم “Web3” أو “محفظة.”

تجمع بين منصات و عبر قسم “Web3” أو “محفظة.” OKX تقدم دمجًا بين تداولات CEX ومنصة DEX ، حيث يمكن للمستخدمين الاتصال بـ OKX Wallet والتمتع بتجربة تداول على OKXوDEX .

لكن BYDFi أخذت هذه التحولات خطوة إلى الأمام من خلال إطلاق منصتها للتداول على السلسلة MoonX، والتي تعتمد على هيكل CEX+DEX المزدوج. وتستمر BYDFi في المشاركة الفعالة في أكبر فعاليات البلوكشين العالمية، مما مكنها من التحول إلى واحدة من أكبر وأهم منصات التداول الرائدة على مستوى العالم باستخدام هذا النموذج المزدوج.

كما أشار Vitalik Buterin مؤسس Ethereum بوضوح: “ستظل منصات التداول المركزية تلعب دورًا مهمًا في جذب المستخدمين الجدد وتوفير السيولة، ولكن منصات التداول اللامركزية (DEX) تعتبر أساسية للوصول الذي لا يعتمد على الثقة ولا يتطلب إذنًا. النماذج الهجينة التي تجمع بين سيولة CEX وأمان DEX هو الطريق الواعد.”

البصمة البارزة في فعاليتي PBW و :Token2049 الإطلاق الأول لمنصة MoonX والعرض الاستراتيجي

خلال مؤتمر PBW 2025، أكبر فعالية بلوكتشين في أوروبا، شاركت BYDFi كراعٍ رسمي وأقامت جناحًا لافتًا للأنظار، حيث قامت بالإطلاق الأول لمنصة التداول على السلسلة MoonX . وقد شهد الجناح إقبالًا كثيفًا وجذب اهتمامًا واسعًا من المشاركين في القطاع.

عرضت BYDFi في هذا الحدث التقدمات الأخيرة لـ MoonX ، وأعلنت رسميًا عن توسيعها في السوق الشرق الأوسط. ما يميز هذا العرض هو أن BYDFi لم تعرض فقط MoonX كجوهر لمنصة التداول على السلسلة الخاصة بها، بل بينت أيضًا كيف تتكامل هذه المنصة مع أعمالها الحالية في CEX لتعكس استراتيجيتها “اليد اليسرى CEX واليد اليمنى DEX “بنجاح.

المزايا الرئيسية لـ : MoonX

نظام CEX المركزي للمعاملات: يضمن السيولة وعمق التداول.

منصة DEX على السلسلة: تسهل اكتشاف الفرص الجديدة والتفاعل في بيئة البلوكشين.

تعتبر MoonXهي تذكرة BYDFi إلى عالم السلاسل:

كان الجوهر الاستراتيجي لـ BYDFi في هذه الفعاليات محوره الأساسي في تعزيز مفهوم “منصات DEX هي التذكرة التي تُمكن منصات CEX من الدخول إلى عالم السلاسل.” وُضحت أهمية DEX في دمج منصات CEX في النظام البيئي اللامركزي للبلوكشين، وجذب مستخدمين جدد على السلسلة.

منصة MoonX هي المنصة الرئيسية لـ BYDFi على السلسلة، حيث تدعم أكثر من 500,000 عملة ميم ورموز ذات إمكانات عالية عبر سلاسل مثل Solana و BNB Chain وغيرها من السلاسل الرئيسية. تتضمن المنصة ميزات مثل التصفية الذكية ومراقبة تحركات الأموال الذكية لتقديم تجربة تداول على السلسلة أكثر كفاءة وسلاسة مقارنة بمنصات DEX التقليدية.

الميزات الأساسية لـ: MoonX

اكتشاف فوري: من خلال تكامل بيانات API مع منصات مثل Pump.fun ، تتيح MoonX للمستخدمين الاستفادة من الفرص المبكرة في تجمعات السيولة.

من خلال تكامل بيانات مع منصات مثل ، تتيح للمستخدمين الاستفادة من الفرص المبكرة في تجمعات السيولة. إدارة المخاطر الذكية: تقييم أمان الرموز باستخدام نماذج متعددة الأبعاد لضمان الأمان الكامل.

تقييم أمان الرموز باستخدام نماذج متعددة الأبعاد لضمان الأمان الكامل. نسخ الأموال الذكية: تتبع النظام لعناوين كبيرة على السلسلة، مما يتيح للمستخدمين نسخ معاملات الحيتان والمستثمرين ذوي النجاح العالي بسهولة.

تتبع النظام لعناوين كبيرة على السلسلة، مما يتيح للمستخدمين نسخ معاملات الحيتان والمستثمرين ذوي النجاح العالي بسهولة. تحسينات تداول مبتكرة: مع خوارزميات لتحسين الغاز وآليات للتحكم في الانزلاق السعري، تضمن المنصة تداولًا سلسًا حتى في أوقات الذروة.

مهمة : MoonX تبسيط تداولات Web3 للمستخدمين

لطالما اعتُبر التداول على السلاسل معقدًا للمستخدمين العاديين. لكن مهمة MoonX هي تحويل هذه التجربة إلى شيء بسيط ومتاح للجميع. من خلال حساب BYDFi واحد فقط، يمكن للمستخدمين الاتصال بسهولة بعالم Web3 والتفاعل مع الفرص الاستثمارية القادمة، مثل مشاريع الميم.

من خلال هذه الأنشطة العالمية وعرض استراتيجيتها المزدوجة CEX + DEX، نجحت BYDFi في جذب مستخدمي منصات CEX التقليدية والتفاعل بنجاح مع قاعدة كبيرة من المستخدمين الأصليين على السلسلة. ويعكس ذلك استراتيجيتها الناجحة في الاستفادة من الفرصة الكبرى “منصات DEX هي التذكرة التي تُمكن منصات CEX من الدخول إلى عالم السلاسل”.

من خلال هذه الاستراتيجية، BYDFi تواصل كونها من بين المنصات الرائدة عالميًا، وتبشر بمستقبل واعد في عالم العملات الرقمية، مع توجه نحو القيادة في السوق القادم.

عن BYDFi

تأسست منصة BYDFi في عام 2020، ونمت لتخدم أكثر من مليون مستخدم في أكثر من 190 دولة ومنطقة حول العالم. وقد تم تصنيفها من قبل مجلة Forbes كواحدة من أفضل 10 منصات تداول عملات رقمية على مستوى العالم.

تحمل BYDFi عدة تراخيص MSB، كما أنها عضو في تحالف CodeVASP في كوريا الجنوبية، وتواصل تعزيز الشفافية والاحترافية في عملياتها.

تلتزم BYDFi بتقديم تجربة تداول عملات رقمية عالمية المستوى لكل مستخدم، تحت شعار: “BUIDL Your Dream Finance.”