ارتفاع أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 04:35 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في ميد بنك حيث سجل الجنيه الاسترليني زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 13 قرشًا ليصل إلى 63.57 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.98 جنيها وبيعه بسعر 63.16 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.88 جنيها، وللبيع عند 63.25 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.39 جنيها للشراء و 63.76 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.14 جنيها، وللبيع 63.50 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.57 جنيها للشراء و 63.82 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.57 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.98 جنيها، وسعر البيع هو 63.35 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 63.44 جنيها للشراء و 63.63 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.44 جنيها وبيعه بسعر 63.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.75 جنيها وبيعه بسعر 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.34 جنيها، وللبيع عند 63.74 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.95 جنيها، وللبيع 63.31 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 62.88 جنيها، وللبيع 63.25 جنيها.

بنك HSBC: الجنيه الاسترليني يسجل 62.36 جنيها للشراء و 62.73 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.