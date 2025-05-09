ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5389 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 5:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5406 جنيهًا للبيع و 5383 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4960 جنيهًا للبيع و4940 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4955 جنيهًا للبيع و4934 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4730 جنيهًا للبيع و4710 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4054 جنيهًا للبيع و4037 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2706 جنيهًا للبيع و2694 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 168314 جنيهًا للبيع و167603 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 168137 جنيهًا للبيع و167426 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37840 جنيهًا للبيع و 37680 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 5:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4715 جنيه للشراء، وللبيع 4735 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23575 جنيه للشراء، وللبيع 23675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47150 جنيه للشراء، وللبيع 47350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117875 جنيه للشراء، وللبيع 118375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 235750 جنيه للشراء، وللبيع 236750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 471500 جنيه للشراء، وللبيع 473500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 707250 جنيه للشراء، وللبيع 710250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 943000 جنيه للشراء، وللبيع 947000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1178750 جنيه للشراء، وللبيع 1183750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.