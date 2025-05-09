ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5394 للشراء في تحديث 06:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 9 مايو الساعة 6:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5417 جنيهًا للبيع و5394 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5411 جنيهًا للبيع و5389 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4966 جنيهًا للبيع و4945 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4960 جنيهًا للبيع و 4940 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4740 جنيهًا للبيع و4720 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4735 جنيهًا للبيع و4715 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 4063 جنيهًا للبيع و4046 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4059 جنيهًا للبيع و4041 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3160 جنيهًا للبيع و3147 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3157 جنيهًا للبيع و3143 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2709 جنيهًا للبيع و2697 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 168492 جنيهًا للبيع و167781 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37920 جنيهًا للبيع و37760 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 37880 جنيهًا للبيع و37720 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 9 مايو الساعة 6:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4720 جنيه للشراء، وللبيع 4740 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23600 جنيه للشراء، وللبيع 23700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 47200 جنيه للشراء، وللبيع 47400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 118000 جنيه للشراء، وللبيع 118500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 236000 جنيه للشراء، وللبيع 237000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 472000 جنيه للشراء، وللبيع 474000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 708000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 944000 جنيه للشراء، وللبيع 948000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1180000 جنيه للشراء، وللبيع 1185000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.