تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 10:40 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 10:40 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 46 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 42 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4620 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 34 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3960 جنيهًا للبيع و 3934 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 27 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3080 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 23 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2640 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 1422 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 320 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3232.38 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:40 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.