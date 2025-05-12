تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 10:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 10:55 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5223 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4788 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4570 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3917 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3053 جنيهًا للبيع و 3033 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 162449 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36560 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:55 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.