ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 11:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 11:55 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5246 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 22 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5223 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4809 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4590 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 18 جنيهًا ليبلغ 3934 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3917 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 13 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3047 جنيهًا للبيع و 3027 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2623 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2611 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162449 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36720 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36560 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 11:55 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.