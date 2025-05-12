تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 12:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5223 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5234 جنيهًا للبيع و 5200 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4788 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4570 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3917 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3047 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2611 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 162449 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36560 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36640 جنيهًا للبيع و 36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 12:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.