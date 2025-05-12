ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 12:55 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 12:55 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5223 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4788 جنيهًا للبيع و 4756 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3917 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الاونصة ليسجل 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36560 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 12:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.