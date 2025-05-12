تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5183 للشراء في تحديث 01:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 1:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5217 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4782 جنيهًا للبيع و4751 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 16 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3913 جنيهًا للبيع و3887 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3043 جنيهًا للبيع و3023 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2609 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161205 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 533 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162805 جنيهًا للبيع و 161738 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36520 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3215.58 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3229.77 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 1:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4535 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22675 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45350 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113375 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226750 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453500 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 680250 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 907000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1133750 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.