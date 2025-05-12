تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 01:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 1:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5211 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4777 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4560 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3909 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3913 جنيهًا للبيع و 3887 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3043 جنيهًا للبيع و3023 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2606 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 2 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2609 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162094 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161205 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36480 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 1:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.