تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5171 للشراء في تحديث 01:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 1:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5206 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5211 جنيهًا للبيع و 5177 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4772 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4777 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4560 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3904 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3909 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3037 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2603 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 161916 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 162094 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36440 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36480 جنيهًا للبيع و 36240 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3213.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3215.58 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 1:35 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4525 جنيه للشراء، وللبيع 4555 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22625 جنيه للشراء، وللبيع 22775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45250 جنيه للشراء، وللبيع 45550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113125 جنيه للشراء، وللبيع 113875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226250 جنيه للشراء، وللبيع 227750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 452500 جنيه للشراء، وللبيع 455500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678750 جنيه للشراء، وللبيع 683250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 905000 جنيه للشراء، وللبيع 911000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1131250 جنيه للشراء، وللبيع 1138750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.