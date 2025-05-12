تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5166 للشراء في تحديث 01:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 1:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5200 جنيهًا للبيع و5166 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5206 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4767 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4772 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4550 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3900 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3033 جنيهًا للبيع و3013 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3037 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2600 جنيهًا للبيع و2583 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2603 جنيهًا للبيع و 2586 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 161738 جنيهًا للبيع و160672 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 161916 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36400 جنيهًا للبيع و36160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36440 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 1:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4520 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22600 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45200 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113000 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 226000 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 452000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 904000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1130000 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.