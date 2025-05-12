ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5177 للشراء في تحديث 02:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 2:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5217 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5200 جنيهًا للبيع و5166 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4782 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4565 جنيهًا للبيع و4530 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 3913 جنيهًا للبيع و3883 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3900 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3043 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3033 جنيهًا للبيع و 3013 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2609 جنيهًا للبيع و2589 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2600 جنيهًا للبيع و2583 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 162271 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 161738 جنيهًا للبيع و160672 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36520 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36400 جنيهًا للبيع و36160 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 2:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4530 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22650 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45300 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113250 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226500 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 453000 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 679500 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 906000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1132500 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.