تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5171 للشراء في تحديث 02:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 2:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5206 جنيهًا للبيع و5171 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5217 جنيهًا للبيع و5177 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4772 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4782 جنيهًا للبيع و4746 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3904 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3037 جنيهًا للبيع و3017 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3043 جنيهًا للبيع و3020 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2603 جنيهًا للبيع و2586 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2609 جنيهًا للبيع و 2589 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 161916 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161027 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36440 جنيهًا للبيع و36200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36520 جنيهًا للبيع و36240 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3221.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3208.95 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 2:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4525 جنيه للشراء، وللبيع 4555 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22625 جنيه للشراء، وللبيع 22775 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45250 جنيه للشراء، وللبيع 45550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113125 جنيه للشراء، وللبيع 113875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226250 جنيه للشراء، وللبيع 227750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 452500 جنيه للشراء، وللبيع 455500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 678750 جنيه للشراء، وللبيع 683250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 905000 جنيه للشراء، وللبيع 911000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1131250 جنيه للشراء، وللبيع 1138750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.