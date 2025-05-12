تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5166 للشراء في تحديث 02:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 2:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5200 جنيهًا للبيع و5166 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5206 جنيهًا للبيع و 5171 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4767 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4772 جنيهًا للبيع و4740 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4550 جنيهًا للبيع و4520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4555 جنيهًا للبيع و4525 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3900 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3904 جنيهًا للبيع و3879 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3033 جنيهًا للبيع و3013 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2600 جنيهًا للبيع و2583 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 161738 جنيهًا للبيع و160672 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 161916 جنيهًا للبيع و160850 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36400 جنيهًا للبيع و36160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36440 جنيهًا للبيع و 36200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 2:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4520 جنيه للشراء، وللبيع 4550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22600 جنيه للشراء، وللبيع 22750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45200 جنيه للشراء، وللبيع 45500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113000 جنيه للشراء، وللبيع 113750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 226000 جنيه للشراء، وللبيع 227500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 452000 جنيه للشراء، وللبيع 455000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 678000 جنيه للشراء، وللبيع 682500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 904000 جنيه للشراء، وللبيع 910000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1130000 جنيه للشراء، وللبيع 1137500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.