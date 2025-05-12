ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5183 للشراء في تحديث 03:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 3:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5217 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 4782 جنيهًا للبيع و4751 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4767 جنيهًا للبيع و4735 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4565 جنيهًا للبيع و4535 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4550 جنيهًا للبيع و 4520 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3913 جنيهًا للبيع و3887 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3900 جنيهًا للبيع و3874 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3043 جنيهًا للبيع و3023 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3033 جنيهًا للبيع و3013 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2609 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2600 جنيهًا للبيع و2583 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 162271 جنيهًا للبيع و161205 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36520 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3224.72 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3221.34 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 3:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4535 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22675 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45350 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113375 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 226750 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 453500 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 680250 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 907000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1133750 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.