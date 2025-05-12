ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 03:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 3:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5229 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5217 جنيهًا للبيع و5183 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4793 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4575 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 13 جنيهًا ليبلغ 3921 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3913 جنيهًا للبيع و3887 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3050 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3043 جنيهًا للبيع و 3023 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2614 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2609 جنيهًا للبيع و2591 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 162627 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162271 جنيهًا للبيع و161205 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36600 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36520 جنيهًا للبيع و36280 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 3:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.