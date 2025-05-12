ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 04:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 4:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5240 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5229 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4803 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4793 جنيهًا للبيع و 4767 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4585 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4575 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3930 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3921 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3057 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3050 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2620 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 162982 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 36680 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36600 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 4:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.