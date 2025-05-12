تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5206 للشراء في تحديث 04:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 4:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5240 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5240 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4803 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4585 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3930 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3930 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3057 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3057 جنيهًا للبيع و 3040 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2620 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2620 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 162982 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 178 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162982 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36680 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36680 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3232.49 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 4:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4555 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22775 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45550 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113875 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227750 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 683250 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 911000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1138750 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.