تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 4:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4803 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4585 جنيهًا للبيع و 4555 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3930 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3057 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2620 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 4:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.