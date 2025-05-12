ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 4:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5251 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5234 جنيهًا للبيع و 5200 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4814 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4595 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3939 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3063 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2626 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 356 جنيهًا ليبلغ 163338 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36760 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36640 جنيهًا للبيع و 36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 4:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4595 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22975 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 459500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 689250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 919000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1148750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.