تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 04:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 4:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5229 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5251 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4793 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 16 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4814 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 15 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4595 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3921 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 13 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3050 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 9 جنيهًا ليبلغ 2614 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2626 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162627 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 534 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 163338 جنيهًا للبيع و 162094 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36600 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 120 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36760 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 4:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.