تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5206 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 5:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5240 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 23 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4803 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 4585 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4600 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3930 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3943 جنيهًا للبيع و 3921 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3067 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2620 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2629 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162982 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 711 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36680 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 160 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3240.84 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 5:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4555 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22775 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45550 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113875 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227750 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 683250 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 911000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1138750 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.