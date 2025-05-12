ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5429 للشراء في تحديث 05:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 5:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5463 جنيهًا للبيع و5429 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 218 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 199 جنيهًا ليبلغ 5008 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4809 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4780 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 190 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4590 جنيهًا للبيع و 4560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4097 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 162 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3187 جنيهًا للبيع و3167 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 127 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3060 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2731 جنيهًا للبيع و2714 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 108 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2623 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 169914 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6754 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 38240 جنيهًا للبيع و38000 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 1520 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 5:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4750 جنيه للشراء، وللبيع 4780 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23750 جنيه للشراء، وللبيع 23900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 47500 جنيه للشراء، وللبيع 47800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 118750 جنيه للشراء، وللبيع 119500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 237500 جنيه للشراء، وللبيع 239000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 475000 جنيه للشراء، وللبيع 478000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 712500 جنيه للشراء، وللبيع 717000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 956000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1187500 جنيه للشراء، وللبيع 1195000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.