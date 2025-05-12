تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 6:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 229 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5463 جنيهًا للبيع و 5429 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 209 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5008 جنيهًا للبيع و4976 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 200 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4780 جنيهًا للبيع و4750 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 171 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4097 جنيهًا للبيع و4071 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 134 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 114 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 7110 جنيهًا ليبلغ 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 169914 جنيهًا للبيع و168848 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 1600 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 38240 جنيهًا للبيع و 38000 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 6:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.