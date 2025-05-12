ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 06:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 6:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5246 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا ليبلغ 4809 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4590 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4580 جنيهًا للبيع و 4550 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2623 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36720 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 6:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.