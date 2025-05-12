تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 08:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 8:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5229 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5240 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4793 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4803 جنيهًا للبيع و 4767 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4585 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3921 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3930 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3050 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3057 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2614 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 162627 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36600 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36680 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3224.44 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3226.95 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 8:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.