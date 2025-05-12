ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5206 للشراء في تحديث 08:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 8:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5240 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5229 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4803 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4793 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4585 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4575 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3930 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3057 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2620 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2614 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162982 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162627 جنيهًا للبيع و 161560 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36680 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36600 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 8:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4555 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22775 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45550 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113875 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227750 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 683250 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 911000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1138750 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.