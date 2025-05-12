تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 09:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 9:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5240 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4803 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3057 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2620 جنيهًا للبيع و 2603 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 162982 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36680 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 9:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.