ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 10:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 10:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 14 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3053 جنيهًا للبيع و 3033 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3229.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.