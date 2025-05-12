تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 10:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 10:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5234 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 23 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 4580 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3934 جنيهًا للبيع و 3917 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 14 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162805 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 711 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36640 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 160 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.