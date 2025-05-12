ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 10:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 10:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5246 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4809 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4590 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4580 جنيهًا للبيع و 4550 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 9 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3053 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2623 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36720 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.