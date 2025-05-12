ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 10:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 12 مايو الساعة 10:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5257 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5246 جنيهًا للبيع و 5211 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4819 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4809 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4600 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4590 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3943 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3067 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 7 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2629 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 163516 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 163160 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36800 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36720 جنيهًا للبيع و 36480 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3235.83 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3229.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.