ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5229 للشراء في تحديث 10:50 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 10:50 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5257 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5257 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4819 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4819 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4600 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4600 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3943 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3067 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2629 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2629 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 163516 جنيهًا للبيع و 162449 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36800 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36800 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 10:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4575 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22875 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45750 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114375 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228750 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457500 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 686250 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 915000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1143750 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.