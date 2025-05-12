تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 11:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 12 مايو الساعة 11:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5257 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5257 جنيهًا للبيع و 5229 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4819 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4819 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4600 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4600 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3943 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3067 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2629 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 163516 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36800 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36800 جنيهًا للبيع و 36600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 11:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.