ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5229 للشراء في تحديث 11:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 12 مايو الساعة 11:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5263 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4824 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4605 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4600 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3947 جنيهًا للبيع و3921 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3943 جنيهًا للبيع و 3917 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3070 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3067 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2631 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2629 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 163693 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163516 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36840 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3236.66 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 12 مايو الساعة 11:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4575 جنيه للشراء، وللبيع 4605 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22875 جنيه للشراء، وللبيع 23025 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45750 جنيه للشراء، وللبيع 46050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114375 جنيه للشراء، وللبيع 115125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228750 جنيه للشراء، وللبيع 230250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 457500 جنيه للشراء، وللبيع 460500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 686250 جنيه للشراء، وللبيع 690750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 915000 جنيه للشراء، وللبيع 921000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1143750 جنيه للشراء، وللبيع 1151250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.