ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5240 للشراء في تحديث 09:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 9:05 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5269 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4830 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4610 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4605 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3951 جنيهًا للبيع و3930 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3947 جنيهًا للبيع و 3921 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3070 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2634 جنيهًا للبيع و2620 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2631 جنيهًا للبيع و2614 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 163871 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 355 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163693 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36880 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3256.16 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 9:05 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4585 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22925 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45850 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114625 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229250 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 458500 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 687750 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 917000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1146250 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.