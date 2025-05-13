ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5269 للشراء في تحديث 10:10 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:10 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 29 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5269 جنيهًا للبيع و5240 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4861 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 27 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4830 جنيهًا للبيع و4803 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4640 جنيهًا للبيع و4610 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 25 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3977 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 3093 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3073 جنيهًا للبيع و3057 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 14 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2634 جنيهًا للبيع و 2620 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 889 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 163871 جنيهًا للبيع و162982 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 200 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36880 جنيهًا للبيع و36680 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3261.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3250.13 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:10 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4610 جنيه للشراء، وللبيع 4640 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23050 جنيه للشراء، وللبيع 23200 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46100 جنيه للشراء، وللبيع 46400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 115250 جنيه للشراء، وللبيع 116000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 230500 جنيه للشراء، وللبيع 232000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 461000 جنيه للشراء، وللبيع 464000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 691500 جنيه للشراء، وللبيع 696000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 922000 جنيه للشراء، وللبيع 928000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1152500 جنيه للشراء، وللبيع 1160000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.