تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5251 للشراء في تحديث 10:30 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5286 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 18 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5303 جنيهًا للبيع و5269 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4845 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 21 ليسجل 4625 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 12 جنيهًا ليبلغ 3964 جنيهًا للبيع و3939 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3977 جنيهًا للبيع و3951 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3083 جنيهًا للبيع و3063 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3093 جنيهًا للبيع و 3073 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2643 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2651 جنيهًا للبيع و2634 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 164404 جنيهًا للبيع و163338 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 533 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 164937 جنيهًا للبيع و163871 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 37000 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 120 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37120 جنيهًا للبيع و36880 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:30 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4595 جنيه للشراء، وللبيع 4625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22975 جنيه للشراء، وللبيع 23125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45950 جنيه للشراء، وللبيع 46250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114875 جنيه للشراء، وللبيع 115625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229750 جنيه للشراء، وللبيع 231250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459500 جنيه للشراء، وللبيع 462500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 689250 جنيه للشراء، وللبيع 693750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 919000 جنيه للشراء، وللبيع 925000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1148750 جنيه للشراء، وللبيع 1156250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.