تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 10:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:45 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5280 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5286 جنيهًا للبيع و5251 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4840 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4845 جنيهًا للبيع و4814 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4620 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4625 جنيهًا للبيع و4595 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3960 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3080 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2640 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2643 جنيهًا للبيع و2626 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 164226 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 164404 جنيهًا للبيع و 163338 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36960 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37000 جنيهًا للبيع و36760 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3257.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3261.07 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 13 مايو الساعة 10:45 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4620 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 231000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 462000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 693000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 924000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1155000 جنيه.

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